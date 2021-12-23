日本嚴防Omicron 大阪京都沖繩將提供免費篩檢

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本大阪與京都陸續出現社區傳播確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron、沖繩縣美軍基地爆群聚感染等，日本首相岸田文雄今天說，對必要的地區將提供免費檢驗。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天在東京都內演講談到防疫時表示，現在最令人擔心的是感染力很高的Omicron變異病毒株，日本採取7大工業國集團（G7）中最為嚴格的邊境管制措施，非常慎重地因應。

岸田說，目前確認發生社區傳播的大阪府與京都府，以及美軍基地發生群聚感染的沖繩縣，民眾人心惶惶，這些特別需要防疫措施的地區，將對所有感到不安的民眾提供免費的病毒檢驗；有意願者即使沒有症狀，也可以免費接受檢驗。

另外，東京都今天新增COVID-19確診37例，雖然是連續68天新增50例以下，但今天比上週一多了7例，每日確診病例數已連續6天比上週同一天增加。

東京都今天起公布確診者的疫苗接種情形，今天新增的37例中，有18例已接種2劑疫苗，15例完全沒有接種疫苗。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1101223