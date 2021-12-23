更多編輯台推薦新聞：
以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日
國際

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登2/300

應對COVID-19疫情 拜登再度延長學貸寬限期

2021/12/23 20:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統拜登今天宣布，將就學貸款償還寬限期再延長3個月，截至2022年5月1日，這可望使大約4100萬人受惠。

拜登在白宮發布的聲明中說：「我們了解，無數學貸借款人仍在應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，需要更多時間才能重新開始還款。」

拜登指出：「基於這些考量，政府今天將聯邦學貸還款寬限期再延長90天，直到2022年5月1日，同時我們將持續應對疫情，並進一步強化經濟復甦。」

拜登2021年1月就職後，隨即指示教育部，暫停聯邦學貸償還直到9月；後來又將寬限期延長到2022年1月31日。

數天前，在同黨聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）表態拒挺後，拜登力推的近2兆美元社福支出與應對氣候變遷法案在國會參議院遭遇重大挫折。

拜登招牌國內政策、總預算1.75兆美元的「重建美好未來」（Build Back Better）法案旨在擴大社會安全網，並因應氣候變遷。（譯者：施施/核稿：張佑之）1101223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀