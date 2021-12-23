應對COVID-19疫情 拜登再度延長學貸寬限期

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統拜登今天宣布，將就學貸款償還寬限期再延長3個月，截至2022年5月1日，這可望使大約4100萬人受惠。

拜登在白宮發布的聲明中說：「我們了解，無數學貸借款人仍在應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，需要更多時間才能重新開始還款。」

拜登指出：「基於這些考量，政府今天將聯邦學貸還款寬限期再延長90天，直到2022年5月1日，同時我們將持續應對疫情，並進一步強化經濟復甦。」

拜登2021年1月就職後，隨即指示教育部，暫停聯邦學貸償還直到9月；後來又將寬限期延長到2022年1月31日。

數天前，在同黨聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）表態拒挺後，拜登力推的近2兆美元社福支出與應對氣候變遷法案在國會參議院遭遇重大挫折。

拜登招牌國內政策、總預算1.75兆美元的「重建美好未來」（Build Back Better）法案旨在擴大社會安全網，並因應氣候變遷。（譯者：施施/核稿：張佑之）1101223