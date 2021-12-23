澳洲疫情升溫 兩大州耶誕節前夕重祭COVID-19限令

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（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲疫情升溫，國內人口最多的兩大州遭Omicron席捲，今天通報的確診數創單日新高，並宣布重祭防疫限令，同時，計畫在耶誕節前跨州旅行的民眾，湧入量能緊繃的檢測中心。

路透社報導，新南威爾斯州（New South Wales）人口占全國1/3，州政府決定重施在室內公共場所戴口罩的強制令，各場館須限制入場人數，顧客進入商店也得掃QR Code登記。

墨爾本所在地的維多利亞州（Victoria）則基於減少醫療衛生系統壓力，重祭口罩強制令。

新州與維州在耶誕節前兩天重新實施防疫限令，打擊澳洲的永久重新開放計畫；儘管澳洲2劑疫苗接種率超過90%，新變異株仍席捲社區。

澳洲昨天通報5600人染疫，今天則有超過8200例新確診個案，創疫情爆發以來的單日最大增幅；多數案例來自新州和維州。

新州州長佩羅特（Dominic Perrottet）告訴記者，今天的政策改變適度而謹慎，且為預防措施。

總理莫里森（Scott Morrison）先前則表示，澳洲永遠不會重返封城，民眾現在必須擔起個人責任，管理自身健康。

此外，佩羅特敦促民眾，如果收到可能與確診者接觸的通知，但沒有出現症狀，則不要進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測。

澳洲多數州要求旅客在出發前72小時檢測結果呈陰性，才得以入境；民眾計畫在耶誕節前跨州旅行，導致檢測中心大排長龍。

佩羅特說：「這為（篩檢）系統帶來巨大壓力…但我們得確保那些須獲檢測者，及時接受檢測。」

莫里森則已呼籲各州放寬檢測要求。

儘管澳洲確診數飆升，現在的COVID-19住院患者人數約為800人，遠低於Delta變異株肆虐之時，且其中僅37人是染上Omicron變異株。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1101223