日本政府通過2022總預算草案 逾107兆日圓創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京24日綜合外電報導）日本政府內閣會議今天通過2022年度總預算草案，歲出達107兆5964億日圓（約新台幣26兆4687億元）創新高；且歲入有3成多仰賴國債，持續嚴峻的財政狀況。

日本放送協會（NHK）報導，今天上午的內閣會議通過2022年度（2022年4月到2023年3月）總預算草案，歲出達107兆5964億日圓，是連續4年超過100兆日圓，比2021年度的總預算草案多出9867億日圓，創新高紀錄。

主要的支出項目中，「社會保障費」因對75歲以上「團塊世代」（日本二戰後出生的嬰兒潮世代）的醫療與看護費用大增，2022年度比今年度增加4393億日圓，達36兆2735億日圓。

「防衛費」也增加542億日圓，達5兆3687億日圓；償還國債與利息的「國債費」增加5808億日圓，達到24兆3393億日圓。

在歲入方面，預料受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊的企業業績將會逐漸回復，預估稅收也將比今年度多，達65兆2350億日圓。

為彌補稅收不足的部分，將新發行國債36兆9260億日圓，是睽違2年新發行國債比前一年度減少。

不過歲入中的國債占比，也就是所謂的「公債依存度」達34.3%，仍是持續依賴國債的嚴峻財政狀況。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1101224