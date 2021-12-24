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強烈寒流將襲日本 預測耶誕節起降大雪

2021/12/24 16:49
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（中央社東京24日綜合外電報導）受到數年才出現一次的強烈寒流影響，日本從明天起，靠近日本海一側地區將下大雪，九州、四國等地區也將積雪。氣象廳提醒應嚴防惡劣天候，避免不重要與不緊急的外出。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，明天起日本上空將流入數年才出現一次的強烈冷空氣，預料以北日本到西日本的日本海側地區為中心，將會是下大雪、颳強風的惡劣天氣。

預測25日耶誕節上午到26日上午的24小時內，降雪量多的地區包括新潟縣將降雪60到80公分、北陸地區40到60公分、中國地區30到50公分、近畿地區20到40公分等。

冷空氣並將南下到太平洋側地區，九州南部與四國地區等平常很少下雪的平地，也有可能形成積雪。

預料這波寒流將持續到本月28日，氣象廳呼籲應留意大雪對交通的影響，道路恐會因積雪阻塞無法通行，應及早為汽車換上冬季用輪胎與雪鏈，也要注意強風、大浪等；預測將下大雪地區的民眾，應盡量避免不重要與不緊急的外出。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1101223

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