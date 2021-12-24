拜登新防疫措施 專家稱做太少為時已晚

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統拜登採取措施支援醫院，並對民眾分發快篩試劑，但專家表示，無論這些方法多受歡迎，都做得太少且為時已晚，無法阻止耶誕節和新年期間與Omicron相關的病例數激增。

拜登昨天在白宮發表抗疫新策略，包含政府免費提供5億件快篩套組、設立新的疫苗接種和篩檢站、派出1000名軍方醫療人員支援全國各地醫院。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）流行病學教授里莫恩（Anne Rimoin）讚揚拜登發放快篩套組的措施，稱這是「重要工具」，但美國「不幸」遠遠落後。

她說：「很不幸地，這些措施來得太晚，相較於如同海嘯般即將襲來的確診案例數，這些措施有如杯水車薪。」

白宮承諾的快篩套組從明年1月開始發放，里莫恩表示，這相當於每個美國居民只能進行一到兩次測試，但每個家庭需要更多的試劑，才能做出有關暴露在染疫風險中的日常決定。

她說：「我們現在就需要試劑。」根據對十多名官員、公衛人員與測試人員的採訪發現，因為缺乏熟練的技術人員、居家快篩試劑，以及投資不足，美國近幾個月的篩檢水準趨於落後。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1101224