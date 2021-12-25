拜登平安夜與兒童家長通話 疑沒聽懂辱罵哏

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統拜登今天與追蹤耶誕老人動向的孩子們通電話時，一名父親說了一句「加油布蘭登」（Let's Go Brandon），令氣氛有點尷尬。這句話看似普通，其實是辱罵拜登的暗語。

「加油布蘭登」實際意指「去你的拜登」（F**k Joe Biden）。今年10月初，賽車手布蘭登．布朗（Brandon Brown）贏得美國改裝房車系列賽（NASCAR）冠軍接受訪問時，場邊傳出觀眾高喊F**k Joe Biden聲浪，但記者卻告訴布朗觀眾在喊Let's Go Brandon。

這句話後來就在網路引發廣泛迴響並成為罵人哏。「加油布蘭登」一語在前總統川普的支持群眾中頗受歡迎。

在平安夜，拜登和妻子吉兒（Jill Biden）接了一些各地孩子們打進北美航太防衛司令部（NORAD）耶誕老人追蹤系統的電話。

其中一通電話結束前，一名自稱叫傑瑞德（Jared）的父親說：「耶誕快樂，加油布蘭登。」

拜登放鬆地回答「加油布蘭登，我同意」，然後詢問傑瑞德是否在俄勒岡州（Oregon），但電話隨即斷線。

法新社提到，拜登對「加油布蘭登」這句話沒有反應，但吉兒不太自然地笑了一下，翻了個白眼。

路透社報導，關於這段對話，目前還有很多細節不明，例如傑瑞德的意圖、拜登為何複述那句口號，以及兩人是否知道那句話的由來。

白宮對此並未置評，記者也未取得傑瑞德的全名和聯繫方式。

對於名字被用來當作反拜登的口號，布蘭登．布朗本人曾大表不滿。他最近接受「紐約時報」訪問時說：「我不希望被當成罵人話的替代詞。」

川普2018年在位時，也曾因平安夜與孩子的通話內容引發社群媒體討論熱潮。當時他詢問南卡羅來納州的7歲女孩羅伊德（Collman Lloyd）是否仍相信有耶誕老人，還說「因為7歲（還信），算非常少數（marginal），對吧？」

羅伊德後來告訴媒體，她確實相信耶誕老人的存在，而且她不知道marginal是什麼意思。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1101225