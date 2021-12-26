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巴西東北豪雨成災17死 逾1萬人流離失所

2021/12/26 10:42（12/26 13:19 更新）
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（中央社巴西薩爾瓦多25日綜合外電報導）巴西巴伊亞州（Bahia）有超過1萬1000人因為洪患流離失所，有關當局今天緊急救濟那些沒有地方暫時落腳的人。

法新社報導，巴伊亞州民防廳表示，包括本月23日的罹難者在內，暴雨11月至今已經帶走17條人命。

19個城市的災情尤其嚴重，包括瓜拉廷加（Guaratinga）、伊托羅羅（Itororo），以及科阿拉西（Coaraci）。巴伊亞州民防廳數據顯示，共有4185人正在尋求可以避難的地方。

民防廳通報說，總共有1萬1260人被迫逃離家園。

巴伊亞州政府和聯邦政府今天發起聯合行動，與其他州政府一起動員人力、飛機和相關設備，並為淹水地區的居民提供救濟。

巴伊亞州州長柯斯塔（Rui Costa）在影音訊息中說：「我們全部動員起來，採取一切的措施，來確保能為今年耶誕節遭到暴雨襲擊巴伊亞州受災戶提供支援。」

巴伊亞州基礎建設首長通報說，大雨釀災導致17條道路出現淹水、交通阻塞的情況，部分是山崩及落石引起。

市府官員表示，截至本月24日為止，巴伊亞州首府薩爾瓦多（Salvador）單月的累積降雨量來到250豪米，是過去平均雨量的5倍。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1101226

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