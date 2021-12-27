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航空業員工染Omicron激增 耶誕收假交通雪上加霜

2021/12/27 16:57
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（中央社紐約26日綜合外電報導）民眾準備結束被Covid-19疫情捲土重來打亂的耶誕假期，隨著Omicron變異株新病例激增，假期旅行雪上加霜，今天有數千航班取消，許多活動也被迫喊卡。

這個一年中最繁忙的旅行時節，24日至26日，已有約8300個航班取消，數萬航班誤點，多家航空公司坦言Omicron確診激增造成人手不足。

航班追蹤網站FlightAware指出，影響範圍擴及全球，預料上班日整週仍會持續受影響，明天和28日分別會有1100多個和大約300個航班面臨取消。

多家航空公司表示，不少機組員及地勤人員染疫後身體不適，進入隔離。

德國漢莎（Lufthansa）、達美（Delta）、聯合（United Airlines）、英國航空（British Airways）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）等航空公司都被迫取消航班。

FlightAware表示，昨天耶誕節全球有近2900個航班取消，今天有3100以上，其中超過1300個架次是來自或飛往美國，今天另有超過1萬4000個航班誤點。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1101227

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