阿富汗走過動盪一年 專家警告前途仍艱困茫茫

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（中央社喀布爾27日綜合外電報導）今年少有國家像阿富汗一樣經歷如此動盪的一年，但隨著嚴酷寒冬逐漸接近，阿富汗距離苦難日子結束依舊遙遠。

法新社報導，阿富汗強硬派伊斯蘭主義組織塔利班（Taliban）今年重掌政權，過程令人震驚，事態發展出乎所有人意料，甚至是塔利班自身。阿富汗民眾還難以理解究竟發生什麼事，以及未來情勢會如何。

對塔利班來說，它面臨的最大挑戰依舊是如何從一股反叛勢力轉變為一個行政主體，有能力掌管一個複雜多元的國家。

對於美國和其北大西洋公約組織（NATO）盟邦等西方國家而言，則有2方面隱憂：一方面擔心阿富汗生存環境惡化，恐促使數以萬計阿富汗人逃往海外；另一方面擔憂蓋達組織（Al-Qaeda）等恐怖主義團體，會再次在阿富汗找到避風港。

對阿富汗老百姓而言，他們關心的則是糧食、住所和飯碗等問題。在塔利班壓迫性的社會政策下，又以阿富汗女性首當其衝。

在「阿富汗分析家網絡」（Afghanistan Analysts Network，AAN）發布的特別報告中，作者克拉克（Kate Clark）寫道：「塔利班接管阿富汗的後果充滿災難且情勢急迫。」

她指出，塔利班「並沒有規劃要如何在無外援情況下治理阿富汗。當他們決定要取得軍事勝利時，早該預料到會有這樣的結果」。

克拉克說，當塔利班還是反叛勢力時，既能向他們實際控制的人口徵稅，又能把所有公共服務交由政府、非政府組織（NGO）和最終的捐助者來應付。「如今他們掌權後…發現政府收入大量減少，同時又要照顧全部人口。」

塔利班目前面臨的最大問題之一，是阿富汗官僚體系實際上崩潰。在美軍撤離阿富汗倒數幾天的混亂局勢中，有12萬多名阿富汗人離境，其中大多數曾與外國勢力一同工作，協助管理仰賴外援的阿富汗行政和經濟。

在塔利班接管前，許多阿富汗公務員已有好幾個月沒領到薪水。政權轉移後，這些公務員在不確定能否拿到薪水的情況下，回去工作的意願低落。

阿富汗外交部一名中階技術官僚哈茲魯拉（Hazrullah）表示：「我每天早上進辦公室，但沒有工作可做。我以前負責與鄰國的貿易交易事務，但現在要如何繼續進行，我們沒有任何指示。所有人都一無所知。」

塔利班上回在1996至2001年間首次統治阿富汗時，實施嚴厲的宗教規定。這回重新掌權，部分塔利班領導人仍難以展現出二度執政有何不同，或至少在表面上做做樣子。

比方說，目前的塔利班政府尚未發布公告，要求女性須恢復穿上遮住臉部的全身罩袍布卡（burqa），或是出家門時必須由一名家族男性成員陪同；但當局要求女性出遠門時須由男性近親陪同。

而在阿富汗若干省分，女性實際上禁止擔任公務員，除了醫療照護這類基本服務例外；女性也不准上高中。

儘管塔利班上台後，阿富汗的安全狀況無疑獲得改善，但伊斯蘭國（IS）聖戰士肆無忌憚的攻擊行動卻在增加，尤其是鎖定什葉派少屬族群與塔利班戰士。

阿富汗各地正浮現重大人道危機災難，聯合國（UN）形容為「雪崩式的飢荒」，阿富汗未來會如何發展，從搖搖欲墜的經濟可見端倪。

阿富汗的前景茫茫。克拉克指出：「對阿富汗全國來說，和平帶來的經濟優勢，仍遠比不上外國收入全然喪失，以及目前面臨的孤立情況造成的傷害。」（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1101227