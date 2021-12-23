塔利班戰士排隊辦護照 自殺炸彈客闖入遭擊斃

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（中央社喀布爾23日綜合外電報導）阿富汗警方今天表示，一名自殺炸彈客試圖闖入首都喀布爾的護照辦公室，遭到擊斃，當時數以百計的塔利班戰士正在排隊等著申辦護照。

喀布爾警方發言人告訴法新社：「他被發現，而在入口檢查哨遭擊斃。」護照辦公室今天只提供塔利班戰士申請旅行文件。

塔利班自8月重掌政權後，阿富汗發生多起針對塔利班戰士的攻擊事件，當地的激進組織伊斯蘭國（IS）分支宣稱多是他們所為。

阿富汗當局宣布每週四只提供塔利班戰士申請護照後，黎明起約200人聚集在護照辦公室外。

目前還不清楚，塔利班戰士為什麼要護照，以及他們計畫前往何處。安全人員禁止記者採訪這些塔利班戰士。

前往辦理護照的平民不是被擋下，就是被塔利班安全部隊送回家。

塔利班今年8月15日掌權後，以人力、設備和用品不足為由，停止簽發護照。直到19日才恢復簽發護照服務。然而，數以萬計的阿富汗人急於逃離這個人道危機日益嚴重的國家。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1101223