維持人道援助金流 美准特定人士與塔利班交易

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）阿富汗深陷人道危機之際，為維持人道援助金流，美國政府今天正式批准美國官員及聯合國官員與塔利班政府進行獲許可的交易。

目前不清楚此舉是否會替聯合國提議援助的約600萬美元維安款項鋪路。

路透社昨天獨家報導，聯合國明年打算補貼護衛聯合國設施的塔利班內政部人員月薪，並提供他們每月的糧食補助，讓人質疑此舉是否會違反美國制裁。

美國多年來將塔利班列為恐怖組織，凍結其美國資產，並禁止美國人和他們交易。

美國財政部今天核發3張一般許可，旨在鬆綁進入阿富汗的人道援助金流。

兩張一般許可措施允許美國官員和聯合國等特定國際組織人士在官方往來時接觸塔利班或哈卡尼網絡（Haqqani Network）進行交易，另一張一般許可則讓非政府組織得不受針對塔利班的制裁限制，與塔利班及哈卡尼網絡合作進行特定專案，包括人道計畫。

美國高階官員指出，雖然核發一般許可，塔利班仍須採取行動，避免經濟更進一步緊縮。

隨著西方國家支持的政府垮台以及美軍完全撤離，塔利班政府今年8月掌權後，阿富汗經濟危機加速惡化。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1101223