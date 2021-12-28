日本書籍銷售額意外受惠疫情 睽違15年止跌回升

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本推算今年書籍銷售額比去年成長約2%，是睽違15年的正成長，分析助長書籍買氣的原因之一，可能是疫情使民眾待在家看書；不過因雜誌業仍相當不景氣，整體出版業仍萎縮。

日本放送協會（NHK）報導，進行出版業調查與研究的「出版科學研究所」表示，依今年1月到11月的數據推算，今年全年書籍銷售額以兒童書籍和學習參考書為中心，比去年成長約2%，達6700多億日圓，是睽違15年的正成長。

出版科學研究所分析，這可能是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使待在家的人變多，連帶提高閱讀書籍需求。

不過今年雜誌類的銷售額仍大幅衰退，伴隨定期出版的雜誌陸續停刊，今年比去年萎縮4%，約為5300多億日圓。

因此總結書籍與雜誌的出版物整體銷售額，今年仍比去年衰退約1%，規模約為1兆2100億日圓，連續17年萎縮。

出版科學研究所說，雖然數字證實出版業仍有穩定的需求，但很難預測明年會如何受到疫情影響，出版社將面臨如何因應社會變化的問題。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1101228