洛杉磯員警百貨公司開槍 流彈擊斃少女惹議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）美國加州洛杉磯員警上週在一家百貨公司制伏滋事者，「混亂」中開槍時流彈擊斃無辜少女，由於批評者稱警察太輕易用槍，警方今天公布警用密錄器畫面並說明事發經過。

法新社報導，14歲少女歐瑞亞納-裴拉塔（Valentina Orellana-Peralta）當時人在試衣間，員警開槍流彈穿牆，她當場中彈身亡。

正值耶誕節前的購物熱潮，歐瑞亞納-裴拉塔跟媽媽在洛城的商店裡採購，並置辦參加慶祝15歲活動的新裝。

警方表示，他們23日接獲報案稱，位於北好萊塢的伯靈頓百貨（Burlington store）疑似爆發槍擊，他們立即前往事發地點。

百貨公司裡的監視器畫面顯示，警方抵達前，一名怒不可遏的男子手持單車鎖在店裡橫衝直撞。

他痛毆好幾個人，隨後以沉重的鎖頭重擊一名婦女的頭部及身軀。

警方公布的密錄器畫面顯示，多名員警持槍抵達現場，沒多久他們找到犯嫌，其中一名員警以步槍朝嫌疑人開火，這名男子隨即倒地同時被警方上銬。

警方出示一個定格畫面，聲稱顯示開槍員警射出的子彈有一發自地板反彈，並射穿這對母女所藏身試衣間的外牆。

警察局長摩爾（Michel Moore）表示，他已下令全面徹查這起員警用槍事件。

西班牙裔民權團體拉丁美洲公民聯盟（League of United Latin American Citizens, LULAC）則表示，到場處理的員警行止太魯莽。

LULAC主席賈西亞（Domingo Garcia）說：「訓練有素的洛城員警第一時間沒能確認嫌犯是否持有武器，居然在耶誕節購物高峰期間擠滿人潮的百貨公司裡開火，簡直說不過去。」

美國警方造成的致命槍擊事件，官方沒有全國性的統計紀錄，而且警局的通報並非強制性。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，去年超過900人被警方擊斃。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1101228