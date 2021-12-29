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解決葉門內戰危機 伊朗籲組兼容並蓄政府

2021/12/29 17:44
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（中央社德黑蘭28日綜合外電報導）伊朗今天呼籲有關方面，組成兼容並蓄的葉門政府。此時親伊朗的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）正與沙烏地阿拉伯領導下聯軍所支持的葉門政府作戰。

伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）說：「我們認為，有必要組建一個葉門各方都參與的政府，以維護葉門的國家統一和主權。」

據官媒伊朗通訊社（IRNA），阿布杜拉希安表示，葉門危機「只有一個政治解決方案」。

阿布杜拉希安在已病逝的伊朗駐葉門大使伊爾魯（Hasan Irlu）紀念儀式中，發表上述談話。

伊爾魯生前派駐在什葉派「青年運動」控制的葉門首都沙那（Sanaa），沙國率領的聯軍則對此地實施海空封鎖。

伊爾魯撤離葉門幾天之後，21日因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝。在沙國領導的聯軍封鎖下，伊爾魯搭機離開葉門屬罕見的豁免待遇。

伊朗指控「某些國家」耽誤伊爾魯回國；沙國領導下聯軍的發言人馬里奇（Turki al-Maliki）指責，這種說法是「誹謗」。

葉門自2014年以來陷入內戰，青年運動把葉門政府逐出位於北部的沙那（Sanaa）後，沙烏地阿拉伯領導的聯軍2015年介入對抗青年運動，以支持國際社會承認的葉門政府。

聯合國估計，到今年年底，將有37萬7000人會因衝突的直接和間接影響而喪命。葉門約3000萬人口中，80%以上依賴人道援助度日。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1101229

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