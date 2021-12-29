英相籲施打疫苗加強針 為不收緊防疫限制辯護

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，90%左右入住加護病房的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病患尚未接種疫苗加強針，他同時捍衛自己不收緊英格蘭防疫限制的決定。

法新社報導，強生今天在英格蘭中部密爾頓凱因斯（Milton Keynes）一處疫苗接種中心，敦促民眾接種「極其重要」的加強針，同時警告如果不打疫苗，進醫院的可能性高出8倍。

現在英國的COVID-19新變異株Omicron病例大增，英格蘭與威爾斯昨天通報的病例數都創下記錄。英國迄今已有14萬8021人病故，是歐洲疫情最慘重的國家之一。

強生說，目前全英國已有逾3250萬人打完加強針，他呼籲6個月前打完兩劑但還沒打第3劑的240萬人出面接種。

另外，跨年夜就要到來，北愛爾蘭、蘇格蘭、威爾斯都已限制社交接觸並關閉夜店，但強生仍為英格蘭不跟進的決定辯護。

他說，英格蘭施打加強針的人數很多，「允許我們能以當前的審慎方式迎接新年」，而且「我們看到Omicron症狀相對輕微的數據」。他也強調施打疫苗顯然很有效，尤其是加強針。

強生已設定目標要在年底前為所有成人提供一劑加強針，他今天表示：「現在我們必須做的，就是確實完成那項工作。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101229