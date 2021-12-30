日本最大動漫展COMIKE睽違2年登場 限10萬人進場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京30日綜合外電報導）日本最大規模活動、動漫盛會Comic Market（簡稱COMIKE）今天睽違2年再次舉行；COMIKE過去最多曾有約70萬人參加，這次則因防疫限制10萬人，且需事前申請，不得現場排隊入場。

日本放送協會（NHK）報導，COMIKE過去每年夏季與冬季都會在東京江東區的東京國際展示場（Tokyo Big Sight）舉行，許多動漫愛好者會在活動中發表以動漫畫為原型的同人誌（意為同好自費出版刊物，現多指動漫周邊創作），或進行Cosplay角色扮演等活動。

COMIKE被日本全國動漫愛好者視為「聖地」，最多有約70萬人參加，是日本最大規模的活動，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，去年起已停辦3次。

今年冬季因日本疫情相較之下趨緩，日本政府也允許舉辦大規模活動，COMIKE睽違2年恢復舉行，今天起登場，共有2萬多個同好社團與企業展出，吸引許多民眾前往朝聖。

因近期Omicron變異株在日本境內擴散，COMIKE採取嚴格的防疫措施，參加民眾必須事前提出申請，在2天的活動期間內僅限約10萬人參加，且只能在事前申請的區域活動，不得前往會場內其他區域。

此外，參加者必須事前完成接種2劑疫苗，或提出檢驗陰性證明。

報導說，過去COMIKE會場內總是人擠人，為了購買人氣社團的同人誌而大排長龍的人潮，也是COMIKE的「特產」之一。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，這次在防疫措施要求下，不僅沒有摩肩擦踵的人群，也幾乎沒有看到排列隊伍；參展社團對桌椅與試閱書籍進行消毒、要求排隊者保持距離，甚至有社團採用行動支付；Cosplay者僅限在拍照時可摘下口罩，攝影者之間也被要求保持距離；主辦單位不時在場內巡邏，舉著「人與人間請保持距離」的標語牌。

一名參加者說，他10多年來都在調查收集日職全部比賽的裁判姓名，並自費出版成書籍在COMIKE等活動上發表，像他這種有特殊興趣的人，來參加活動可以感受到自己不孤單，COMIKE就是如此重要的場所，他很開心能夠恢復舉辦，終於「回到了重要的地方」。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1101230