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南非研究：打嬌生追加劑 Omicron患者住院率大減

2021/12/30 19:12
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（中央社開普敦30日綜合外電報導）南非研究人員今天表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron傳播下，染疫的醫護人員因接種嬌生疫苗追加劑而不致演變成重症住院的比例為84%。

這份尚未經過同行評審的真實世界研究報告，是根據11月15日到12月20日對6萬9092名醫護人員施打嬌生（Johnson & Johnson Inc）單劑疫苗第2劑所得到的結果。

研究顯示，施打一劑嬌生疫苗，對感染Omicron的防護力大幅低於預期效果。

然而若干研究顯示，施打追加劑可產生高度防護力，避免感染Omicron後演變為重症。

南非這份研究顯示，剛施打完嬌生疫苗追加劑，預防住院的效力為63%，14天後增至84%，1到2個月後效力則增至85%。

這項研究的主要調查人員之一貝克（Linda-Gail Bekker）說：「讓我們安心的是，COVID-19疫苗仍然有保護效力，符合它們設計出來的目的，也就是保護人們免於重症和病逝。」

「研究證明，兩劑疫苗真的可以恢復完整的防護力，但我不認為我們可以從這點推斷出，我們還需要施打第3或第4劑疫苗。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101230

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