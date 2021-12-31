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俄打壓異議人士 暴動小貓歌手諷刺作家被貼標籤

2021/12/31 13:25
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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯當局持續打壓異議人士，今天宣布樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）創團成員托洛科尼可娃及著名諷刺作家申德洛維奇為「外國代理人」。

司法部並在「外國代理人」名單上再添其他6人，包括記者貝克布拉托瓦（Taisiya Bekbulatova）、藝術收藏家吉爾曼（Marat Gelman）及暴動小貓另一成員尼庫希娜（Veronika Nikulshina）。

俄羅斯的外國代理人（foreign agent）法律承載史達林時代遺緒，把接受外國資金的團體貼上標籤，視其行為違反俄國利益。

司法部聲明指出：「這些人有系統地發送資料給不特定圈內人，同時收受外國資金。」

暴動小貓2012年2月在莫斯科市中心救世主大教堂（Church of Christ the Saviour）演唱「龐克祈禱」（Punk Prayer），譴責俄羅斯正教會（Russian Orthodox Church）與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切。3名團員之後被判兩年有期徒刑。

32歲的托洛科尼可娃（Nadezhda Tolokonnikova）在社群媒體上說：「這個政府要貼標籤的話，可以去貼他們屁股。」

63歲的申德洛維奇（Viktor Shenderovich）是一位著名的反克里姆林宮諷刺作家和政治觀察家。他在「莫斯科回聲」（Echo of Moscow）電台上說，他認為當局將他列為外國代理人，意在逼他到國外。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1101231

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