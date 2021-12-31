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Santander英國分行耶誕送錯禮 額外多付逾48億元

2021/12/31 14:00
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（中央社倫敦30日綜合外電報導）西班牙國際銀行集團（Santander）旗下英國分行，今天試圖追回耶誕節當天因作業錯誤而多支付的1.3億英鎊（約新台幣48.75億元）。

這家銀行在傳給法新社的聲明指出，約2000個公司和商業帳戶持有人共7萬5000筆款項，因「技術性問題」，重複支付給他們的收款人。這項聲明證實了「泰晤士報」（The Times）之前的報導。

這家銀行表示，這些重複支付發生在耶誕節早上，支付資金來自銀行本身儲備，意謂著沒有客戶的帳戶資金流失。

這家銀行表示，「未來幾天將努力與英國各地銀行交涉」，以追回這些重複支付的錢。這些錢可能包括薪資和供應商款項。

「泰晤士報」先前報導，這些重複支付的錢已進入為數眾多英國銀行的帳戶，西班牙國際銀行集團現正要求收回這些錢。

1家銀行告訴媒體，它不太願意交回這些錢，因為若帳戶持有人已花掉這筆意外之財，銀行將因此透支。

西班牙國際銀行集團英國分行指出，由於排程問題導致這次錯誤，「我們快速發現（問題）並修正」。

這家銀行擁有1400萬個帳戶持有人，今年前3季淨獲利超過10億英鎊。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1101231

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