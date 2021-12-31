東京大阪病例明顯增加 沖繩新增21例Omicron確診

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（中央社東京31日綜合外電報導）目前正值日本新年假期，東京都及大阪府等地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例近日明顯增加，而沖繩縣今天爆增21例Omicron變異株病例，駐當地美軍染疫病例數也倍增。

日本琉球新報、朝日電視台、日本放送協會（NHK）、讀賣新聞等報導，東京都、大阪府、沖繩縣等地，目前單日新增病例明顯增加。

沖繩縣政府今天表示，駐沖繩美軍基地共新增98例COVID-19確診病例，較前一天的45例倍增，至今累計病例數為3378例。

不單是發生群聚感染的美軍漢森營（Camp Hansen）新增確診病例，疫情也很可能在其他駐沖繩美軍基地內擴大。

駐沖繩美軍基地30日新增45例確診病例，是29日新增20例的一倍多，連續兩天倍增。

沖繩縣今天新增21例Omicron變異株確診病例，至今累計41例Omicron病例。

東京都確診病例也快速增加，29日新增76例，是時隔約兩個半月單日新增再逾70例，今天又新增78例確診病例，連續3天單日新增逾60例，較上週五的39例倍增。

大阪府28日時隔約一個半月新增50例確診病例，疫情有擴大傾向，今天又新增78例，較上週五增加52例，至今累計病例數20萬3790例。

有專家在厚生勞動省專家會議上試算，到2022年1月11日時，逾9成大阪府新增確診病例將被置換為Omicron變異株。

Omicron變異株較Delta變異株傳染力更強，大阪府知事吉村洋文憂慮新年假期結束後確診病例將快速增加，要求中央政府修改方針，讓Omicron變異株患者全數住院。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1101231