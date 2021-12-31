疫情衝擊 布魯塞爾新年期間禁止放煙火

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾31日專電）比利時Omicron變異株病例快速增加，為遏止病毒傳播，首都布魯塞爾不僅取消跨年施放煙火傳統，更直至2022年1月9日禁止在公共及私人場所施放煙火，以防止人群聚集，避免加重醫療系統壓力。

比利時在2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發大流行之前，每年12月31日會在知名地標「原子塔」施放官方跨年煙火，吸引大批民眾前往觀賞，但疫情爆發後官方取消施放煙火傳統，今年更因擔憂Omicron變異株傳染力更強，除防止人群聚集並避免加重醫療系統壓力，跨年後也禁止民間施放煙火。

根據比利時晚訊報（Le Soir）今天報導，布魯塞爾首都大區市政府發布新規，至2022年1月9日禁止在公共及私人場所（包括花園、陽台）施放煙火。

布魯塞爾首都大區市政府表示，新規旨在確保公民安全，除因疫情危機外，另也需避免因施放煙火造成的危險活動，加重醫務人員的工作。

比利時目前每天新增病例總數約7000例，其中應對Omicron變異株挑戰情勢嚴峻，自12月26日以來已成為境內感染病例的主要病毒，由於3至4天病例翻倍，迄今天為止感染Omicron比重已躍升至逾7成。（編輯：高照芬）1101231