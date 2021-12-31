中國進口食品新制元旦上路 外企憂貿易限制再增

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（中央社北京31日綜合外電報導）中國進口食品新制元旦上路，外國企業要將食品飲料等產品輸入中國將面臨更多新障礙。換句話說，葡萄酒、巧克力和咖啡等產品要輸入這個全球最大食品飲料市場，難度恐更高。

法新社報導，中國消費者2020年購買了價值1080億美元（約新台幣2兆9900億元）進口食品，且2021年預料會更多，因為光是1至3季規模便較前一年同期躍增近30%。

根據中國今年4月頒布、明年元旦生效的「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，所有從國外輸入中國的食品生產業者將必須向海關當局註冊。原本只有可能影響人體健康的進口食品須註冊，例如海鮮；如今卻是連咖啡、酒精飲料、蜂蜜、橄欖油、巧克力和數種其他食品，也將受到詳細檢查。

長久以來，國際企業抱怨在中國市場受到不公平懲罰；如今這項新規將為它們再設下多一道限制。

法國阿達姆斯律師事務所（Adaltys）駐中國律師芮諾（Alban Renaud）表示，元旦當天「進口隔幕將落下」，但仍存在許多未知數。「是否將有寬限空間？進行中的尚未獲准申請案會如何？那些太晚申請的又怎麼辦？」

一名涉及進口業務的商人告訴法新社：「你需要（註冊證明），否則一旦貨物抵達港口，你將得付罰款。」他還警告，未持有應有文件的企業，將面臨貨物被卡在海關。

進口商先前已抱怨，中國政府太晚公布新註冊申請細節，且註冊網站直到11月才上線；此外當它們嘗試註冊時，也面臨重重障礙，例如相關資訊未提供英文版本。

一位駐北京外交官還說，有些公司被登記錯誤國碼，例如一家葡萄牙進口商被登記為西班牙公司。

食品公司和進口商原已因北京的管制措施而大受打擊，例如對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採取嚴格的零容忍策略。自從北京去年爆發的一場疫情被歸咎於進口鮭魚後，中方便將COVID-19和食品連上關係。

如今進口到中國的食品，將面臨額外篩檢和多次消毒；且若食品在海外包裝時當地發現爆發新疫情，通常將禁止進口。

就在新規上路之前幾天，總部位於北京的中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）指出，「許多企業仍在等待獲得它們的許可證」。歐盟曾正式要求北京將新規延後18個月實施，但並未成功。

中國歐盟商會「敦促中國當局及時核發許可，…以便所有合格企業平順過渡到新制，而不致讓它們的食品進口業務遭受任何中斷」。

這名駐北京的外交官表示，除非這個問題迅速解決，否則中國的進口食品流入，恐在一個月後出現吃緊情況。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1101231