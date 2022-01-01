文在寅新年賀詞罕見提大選 盼為民眾帶來希望

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（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）韓國總統文在寅今天在社群網站上發文恭賀新年到來，貼文中罕見提起今年3月將舉行的總統大選，希望可以成為為國民帶來希望的選舉。

韓聯社報導分析，現任總統在新年賀詞中提及下屆總統選舉的情況不多見，文在寅特意提起，可能是為強調直選總統的重要性。

文在寅說，現今世界瞬息萬變，應引領迅速變化的經濟與生活方式，以應對全新的國際秩序，韓國已經做好心理建設並種下經濟的種子，「現在要做的只剩下一起前進」。

將在5月9日卸任的文在寅表示，會為韓國竭盡心力至「晚春的最後一天」；同時對過去2年在疫情下於第一線打拚的醫療人員、在困境下苦撐的中小企業與自營業者、在日常生活中給予支援的必要人力及所有國民致謝，期許這些辛勤的汗水都能成為恢復日常的力量。

文在寅在新年第一天上午至國立首爾顯忠院參拜，並在芳名錄上留言：「邁向先進國家之路，將不停歇地繼續前進。」

同行官員包括國務總理金富謙、經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基、社會副總理兼教育部長俞銀惠等國務委員。（編輯：馮昭）1110101