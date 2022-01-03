豪雨加劇洪災 馬來西亞累計逾12.5萬人撤離家園

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（中央社吉隆坡3日綜合外電報導）馬來西亞官方表示，豪雨讓國內7個州洪水氾濫的情況加劇，昨天有數千人逃離被大水淹沒的家園，而自去年12月中旬以來，累計逾12萬5000人被迫撤離。

馬來西亞國家災害管理局（National Disaster Management Agency）表示，持續數週的惡劣天氣預料將繼續到1月4日。

馬來西亞政府一個負責監控的網站昨天顯示，至少有5個州的河流偵測到水位達危險程度，其他許多地方也記錄到水位上升的情況。

警方元旦一則臉書（Facebook）貼文表示，目前為止已有約50人喪命，仍有兩人失蹤。

法新社報導，馬來西亞屬於東南亞的熱帶國家，時常在年底出現暴風雨的天氣，季節性洪患經常導致大規模的撤離行動。

但有關當局對從去年12月17日就開始下的這波持續性大雨仍感到措手不及，連日豪雨導致河水氾濫，多個城市大淹水。

雪蘭莪州（Selangor）是這次受災最嚴重的地區之一。雪蘭莪是馬來西亞最富庶的州，也是該國的商業中心。

官方數據顯示，儘管馬來西亞半島上5個州及婆羅洲（Borneo）島上的沙巴州（Sabah），還有近1萬人在收容中心避難，但去年12月中起陸續撤離的災民中，已有約11萬7700人返回家園。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110103