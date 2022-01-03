英國威爾斯海灘發現2億年前恐龍腳印 有望揭露行為特質移動方式

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

專家表示，在英國威爾斯一處海灘上發現的恐龍足跡，據信是由超過2億年前的蜥腳類恐龍所留下。（圖取自倫敦自然史博物館網頁nhm.ac.uk）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦3日綜合外電報導）專家表示，在英國威爾斯（Wales）一處海灘上發現的恐龍足跡，據信是由超過2億年前的蜥腳類恐龍所留下。

美國有線電視新聞網報導（CNN）報導，倫敦自然史博物館（Natural History Museum）古生物學家表示，這些腳印可以追溯至三疊紀（Triassic）時期，據信屬於一隻早期的蜥腳類恐龍（sauropod）或這類恐龍的近親。

自然史博館古生物學家麥達曼特（Susannah Maidment）在宣布這項發現的聲明中說：「我們知道有早期蜥腳類恐龍生活於三疊紀時的英國，因為在索麥塞郡（Somerset）的岩石就曾發現一種非常早期的蜥腳類恐龍－卡米洛特龍（Camelotia）的骨頭，就是屬於三疊紀。」

參與這次威爾斯海灘恐龍足跡研究的麥達曼特還說：「我們不知道足跡會否就是這種恐龍留下，但這是一條線索，顯示某種類似這種恐龍的動物留下了這些足跡。」

麥達曼特和同事巴瑞特（Paul Barrett）2020年收到一名業餘古生物學家所寄來、攝於威爾斯的珀納斯（Penarth）海灘的足跡照片，他們起初對這項發現心存質疑。

麥達曼特說：「我們接獲許多大眾詢問會否發現的是一條恐龍小徑，但許多只是容易被錯認的地質特徵。然而在這些照片中，我們發現這很可能是足跡，值得深入探究。」

兩人與同事合作後發現，先前已有威爾斯國家博物館（National Museum of Wales）古生物學者郝爾茲（Cindy Howells），以及一個法國團隊，和來自卡地夫大學（Cardiff University）的團隊等勘查過這處遺址。

兩人前往遺址調查恐龍足跡，並紀錄測量結果。

巴瑞特在聲明中說：「我們認為在珀納斯發現的痕跡間隔一致，顯示為動物行走所留下。我們還看到了泥土被向上推的邊緣移位現象。這些結構是在鬆軟地面上運動的特色。」

他們的發現還可以揭露有關恐龍行為特質的訊息，像是牠們如何走路，以及成群結隊移動。

巴瑞特說：「這類足跡在全世界都不算特別常見，因此我們認為這是很有趣的發現，有助了解三疊紀時期在英國的古生物。英國關於三疊紀恐龍的記錄相當少，任何在那個時期所能找到的東西，都能增加對當時的了解。」

自然史博館表示，會讓這些恐龍足跡繼續留在海灘上，直到被潮水自然侵蝕殆盡。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1110103