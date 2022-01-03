遙遠南極難逃病毒 比利時科學站爆群聚感染

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾3日專電）比利時的南極伊莉莎白公主科學考察站爆發Covid-19病毒群聚感染。比國媒體今天報導，工作人員經南非轉抵考察站，鑑於當時Omicron變異株正快速傳播，可能因此染疫。

比利時南極伊麗莎白公主科學考察站（Princess Elisabeth polar station）去年12月下旬傳出25位工作人員中有16位確診感染了Covid-19（2019冠狀病 毒疾病），比利時電視台RTL今天進一步報導病毒是如何進入遙遠的南極。

RTL報導，考察站擁有PCR測試及治療的設備，據流行病學專家的看法，病毒傳播可能與旅行有關，往前回溯在12月14日抵達考察站的數位工作人員中有1人確診，幾天後另2人也確診，這3人雖然在12月23日都撤離考察站，但病毒仍持續傳播。

而這批感染的工作人員是從南非開普敦轉往考察站，雖然防疫規定非常嚴格，所有工作人員都完整接種疫苗，其中一人還接種追加劑，且一抵達開普敦就進行PCR檢測及10天隔離，當時那裡Omicron變異株正快速傳播，但仍然確診，可見變異病毒傳染力之強。

雖然2/3工作人員確診，但幸好症狀不嚴重，工作人員希望可以繼續留下來做研究。

伊莉莎白公主科學考察站是比利時在南極打造的世界首個溫室氣體零排放極地研究中心，在2009年啟用，目的是保持比利時在南極的存在並展現研究氣候挑戰的雄心，並以比利時國王孫女名字命名。（編輯：韋樞）1110103