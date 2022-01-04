印尼亞齊連日豪雨成災 逾4萬人撤離4人罹難

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印尼蘇門答臘島亞齊特區連日大雨，造成嚴重水患，至4日仍有113個村落淹水，4萬多人撤離家園。圖攝於2日。（印尼國家災害應變總署提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 111年1月4日

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（中央社記者石秀娟雅加達4日專電）印尼蘇門答臘島亞齊特區、北蘇門答臘省等地連日大雨，造成嚴重水患。救災人員指出，亞齊省至今還有113個村落淹水，4萬多人撤離家園，4名孩童數天前被洪水沖走罹難。

印尼媒體有線新聞網CNN Indonesia今天報導，亞齊（Aceh）特別行政區地區災害管理署官員穆爾札尼（Murzani）說，亞齊仍有113個村落受水患影響。

北蘇門答臘省去年12月30日起下起大雨，亞齊各地陸續成災。穆爾札尼說，至今已有4萬1189人撤離家園，受災人數是2日的2倍。災情尤以北亞齊縣（North Aceh Regency）的首府鹿樹昆市（Lhoksukon）最嚴重，有2萬1209人撤離。

印尼媒體點滴網（Detik）報導，有4名在6歲至13歲間的孩童在數天前被洪水沖走而罹難。亞齊地區災害管理署仍沒有死傷人數的資料。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，北蘇門答臘省（North Sumatra）巴東拉瓦斯縣（Padang Lawas）日前也因大雨造成河水溢流，影響約421戶民宅。（編輯：黃自強）1110104