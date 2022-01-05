2021加州歷來第2大野火 因樹木碰觸電線引起

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（中央社舊金山4日綜合外電報導）美國加州森林防火廳今天表示，加州去年發生史上規模第2大的野火，焚燒近10萬英畝的土地，是因樹木接觸到太平洋瓦斯電力公司電線而起。

路透社報導，加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）在發給布特郡（Butte County）地區檢察官辦公室的聲明中說，經查起火處在山稜水壩（Cresta Dam）西方。

迪克西（Dixie）野火是在2021年7月13日爆發，共摧毀了1329棟建築物，另有95棟建築物受損。

去年11月，太平洋瓦斯電力公司（Pacific Gas and Electric Company）承認收到聯邦檢察官辦公室索取迪克西野火文件的傳票，並預計將承擔11.5億美元（約新台幣321億元）的損失。

加州公共事業委員會（California Public Utilities Commission）去年4月全體一致投票通過，將加強監督太平洋瓦斯電力公司，稱這家公用事業公司大都未依規定在野火風險最高的地區進行樹木修剪作業。

太平洋瓦斯電力公司的設備2017年也曾在加州引發致命野火，奪走46條人命，焚燒至少24萬5000英畝的土地並燒掉8900棟民宅。（譯者：張曉雯/核稿：林治平）1110105