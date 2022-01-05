Omicron來勢洶洶 土耳其教長：暫無停課計畫

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（中央社記者何宏儒安卡拉5日專電）土耳其昨天通報逾5萬4000起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例。儘管疫情顯著升高，教育部長厄澤爾今天強調，目前沒有關閉學校的計畫。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，厄澤爾（Mahmut Ozer）拜會東南部尚勒烏爾法省（Sanliurfa）省長時說：「目前沒有關閉學校這樣的問題，我們密切注意形勢發展。」

厄澤爾表示，了解Omicron變異株正在加速散播，但是目前沒有準備對學校實施新防疫措施。

土耳其昨天通報5萬4724起病例、137例病歿。境內上一次出現單日逾5萬例是在去年4月22日。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）指出：「Omicron變異株導致逾半新增病例出現在伊斯坦堡。」他表示，其他省份接下來也可能病例激增。

具高傳染性的Omicron在土耳其傳播非常迅速。衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會委員鄂茲呂克（Tevfik Ozlu）指出：「傳染之速前所未見。」他強調務必接種疫苗，在這一波疫情中自我防護。

另一位委員伊依特（Nurettin Yiyit）說：「Delta變異株流行期間曾出現單日3萬例確診，但是住院、加護病房或死亡病例沒有那麼多。」他歸因於疫苗接種率提升。

土耳其目前兩劑疫苗接種率為83.32%，逾2001萬人已追加第3劑。（編輯：韋樞）1110105