日本上高地獼猴捕食魚類過冬 有照為證

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本信州大學等組成的研究團隊，過去幾年對長野縣松本市上高地一帶的日本獼猴糞便進行DNA解析，發現日本獼猴會在冬天捕食魚類過冬。有民眾提供吃魚照片，證明研究可信度。

日本共同社中文網報導，信州大學研究團隊日前公布獼猴在雪地吃魚照片。研究團隊表示，一般認為猴子在冬天主要吃植物，並盡可能減少活動過冬，「照片是證明研究內容的直接證據」。

照片由2019年1月造訪上高地的北海道東神樂町攝影家後藤昌美（66歲），跟友人、埼玉縣羽生市上班族鈴木裕子（55歲）所拍攝。

後藤說，看到數十隻日本獼猴群在河邊，其中1隻抓到魚就在附近大快朵頤，「吃植物以外食物的樣子十分罕見」，所以不假思索地按下快門。

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研究團隊從2017年到2019年冬季採集了日本獼猴糞便樣本，經DNA分析發現日常捕食鮭科魚類等，並在2021年11月公布研究結果。不過，研究團隊並未拍攝到日本獼猴捕食畫面，透過新聞報導得知這項研究的後藤提供獼猴捕魚照片。

50歲的信州大學理學系教授東城幸治表示：「可能是在上高地那樣嚴苛的環境下生存，才掌握了吃魚這種特殊行為。」（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110107