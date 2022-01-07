北韓不參加北京冬奧 中國：充分理解感謝支持

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（中央社記者邱國強北京7日電）中國外交部發言人汪文斌今天針對北韓以疫情等因素為由不參加北京冬奧說，北韓方面由於「一些特殊原因」無法參加北京冬奧，中方表示「充分理解」並感謝北韓支持北京冬奧。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。

汪文斌說，中國與北韓是「山水相連的近鄰」，兩國之間有著傳統友好合作關係，中方籌辦北京冬奧以來，北韓方面始終予以積極支持，對朝方5日重申支持和聲援中國「舉辦一屆隆重精彩的奧運盛會」，表示感謝。

他提到，這次北韓方面由於「一些特殊原因」無法參加北京冬奧，中方表示「充分理解」。中方願與北韓方面繼續加強包括體育在內的各領域交流合作，推動雙方傳統友好合作關係與時俱進，不斷取得新的更大發展。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓以「敵對勢力」和全球疫情大流行為由表示無法參加下個月的北京冬奧。北韓奧委會和體育部已致函北京冬奧組委會等中方對口單位，表達儘管缺席卻支持這場奧運之意。

北韓奧委會在信函中聲稱，因「敵對勢力的動作」和全球疫情大流行之故，北韓無法參加這次冬季奧運，但會全力支持「中國同志們籌辦精彩紛呈的奧運盛典」。（編輯：繆宗翰）1110107