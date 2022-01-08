關切新疆房源 美國議員去函Airbnb要求說明

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（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）由於旅宿訂房業者Airbnb在新疆維吾爾自治區部分房源涉及被美國制裁的組織，加上贊助北京冬奧，美國國會及行政部門中國問題委員會議員今天去函Airbnb表達擔憂並要求說明。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、民主黨籍聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）與共同主席、聯邦眾議員麥高文（Jim McGovern）今天去函Airbnb共同創辦人兼執行長奇斯基（Brian Chesky）表達對Airbnb在中國商業活動的關切。

默克利與麥高文在信函引述美國新聞網站Axios的一份報告。報告指出，Airbnb在新疆維吾爾自治區有10多個房源，位於新疆生產建設兵團所擁有的土地上。而新疆生產建設兵團是美國財政部制裁的實體之一，美國國務院指出，該機構直接參與新疆維吾爾自治區的強迫勞動且可能有其他侵犯人權行為。

信函質疑，Airbnb持續保留這些房源，也沒有公開譴責發生在當地的種族滅絕，或其他針對中國少數民族的嚴重且系統性侵犯人權行為，Airbnb仍持續在一個法律會因為種族、原籍地或部分族裔無法取得護照而產生歧視的國家進行商業活動。

CECC於2021年7月的聽證會上，負責Airbnb奧運會和帕運合作事務的霍利奧克（David Holyoke）在作證時表示，Airbnb定期篩檢平台上的歧視性內容並採取行動，但Airbnb也坦言「必須遵守中國當地法律規範」。

默克利與麥高文要求Airbnb說明，除了刪除具有歧視性的房源外，還採取哪些行動以糾正新疆乃至全中國的侵犯人權行為；Airbnb是否與政府專家、民間社會代表、人權倡議者與維吾爾族和藏人接觸，協商如何補救Airbnb在中國持續運作對人權的影響，以符合聯合國指導方針。

信函也向Airbnb提出疑問指出，Airbnb是否願意承諾監控新疆維吾爾自治區房源，並承諾利用平台為中國維吾爾族和其他少數民族人權積極發聲。

據了解， Airbnb是透過與國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）合作，贊助北京冬奧的美國企業之一。（編輯：林憬屏）1110108