印度8旬翁把COVID-19疫苗當萬靈丹 聲稱打了12劑

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（中央社新德里8日綜合外電報導）COVID-19疫情流行以來，全球各地拒絕接種疫苗的情事屢見不鮮。但印度卻有一名85歲的老人，覺得打完疫苗後一些病痛好轉，聲稱至今已打了12劑還樂此不疲。

「紐約時報」報導，85歲退休郵差曼達爾（Brahmdeo Mandal）住於印度北部比哈省（Bihar），他因滿意打完COVID-19疫苗後的「療效」，稱至今已接種12劑，還樂得到處跟人分享。

他說去年2月13日接種第一劑後就欲罷不能，且把每次接種日期、地點都記在小冊子上，像第9劑是去年9月24日在馬德普拉縣（Madhepura）一間醫院施打。

曼德爾在電話訪問時說：「我覺得（打疫苗）對健康有益，我的背痛、全身無力都改善很多，胃口也變好了。」

「我一直在找新的接種站，然後過去，這樣就不會被認出。」

馬德普拉縣的衛生局長沙熙（Amarendra Narayan Shahi）表示已跟曼達爾通過話，對方確實請求想打更多劑，因為老人相信疫苗能改善身上很多隨年長而不斷出現的小病痛，「他跟我說確實已打了12劑，我已指派一個3人小組調查」。

曼達爾表示，前9劑他是用自己的身分證與手機號碼登記接種，後來則改拿投票卡與老婆或友人的手機號碼。

紐時指出，曼達爾是否真打了12劑有待調查，若非他逢人便吹噓讓事情在當地媒體曝光，這件事恐怕沒人發現，但也暴露印度疫苗接種恐存在不少問題。（譯者：陳亦偉）1110108