熱情森巴舞表演震撼保守社會 沙烏地當局展開調查

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（中央社利雅德9日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯當局在上週的一場嘉年華表演落幕後，對主辦單位展開調查。因為部分保守人士抗議，來自外國的森巴舞女性舞者衣著太過暴露。

過去一週裡，社群媒體上的影片顯示，在沙烏地西南部的吉贊（Jazan），3名森巴舞者在街頭熱舞。這些參加吉贊冬季狂歡節（Jazan Winter Festival）的舞者身上以象徵巴西傳統的彩色羽毛裝飾，她們的腿部、手臂和腹部則裸露在外。

事實上，與里約熱內盧（Rio de Janeiro）的嘉年華表演相較，吉贊舞者的服裝已經較為保守。

沙烏地國營的El-Ekhbariya電視台也轉播了表演畫面，但舞者的造型遭到模糊化處理。

在沙烏地社群媒體上，許多人對表演內容表示憤怒，甚至要求懲罰活動主辦方；但也有人認為，舞者的服裝並無不當或過分之處。

面對保守派的強烈反彈聲浪，吉贊省省長納賽爾（Prince Mohammed bin Nasser）8日稍早下令針對表演進行調查，並宣示將「採取必要措施，避免一切不當行為」。

在沙烏地，公共場合中多數當地女性仍會穿著傳統的斗篷式長袍。

沙烏地阿拉伯有2/3的人口不到30歲。在過去5年中，該國一直在推出各種娛樂活動和運動賽事，包括音樂會、電影，以及一級方程式大獎賽（Formula One Grand Prix）。

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儘管上述舉措一直遭到保守強硬派的反對，但這是沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）一項廣泛倡議的一部分。該倡議旨在推動社會改革和經濟多樣化。

批評人士和人權組織表示，沙烏地正透過盛大的體育和娛樂活動，粉飾其糟糕的人權紀錄，包括當局涉嫌於2018年謀殺並肢解華盛頓郵報記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110110