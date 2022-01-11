加拿大Omicron病例攀升 美CDC籲勿前往

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）由於COVID-19變異病毒株Omicron擴散肆虐，加拿大染疫人數攀升，美國疾病管制暨預防中心（CDC）和國務院今天雙雙建議不要前往北方鄰國加拿大。

路透社報導，美國疾管中心已將加拿大旅行警示提高至「第4級：非常高」，並告訴美國民眾應避免前往加國。美國國務院今天也考量加國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，發布「第4級：請勿前往」警示。

已將全球約80個地點列為第4級警示的美國疾管中心，也將加勒比海島嶼古拉索（Curacao）警示升高至第4級。

美國去年11月取消完整接種疫苗外籍人士從加拿大和墨西哥陸地邊界入境的限制，終結2020年3月起為對付疫情而針對非必要旅行實施的歷史性限制。

加拿大依然是美國民眾出國目的地首選。

加拿大本月打破COVID-19住院人數單日最高紀錄。官員7日表示，每日新增病例過去一週激增65%，威脅醫療系統。

根據世界實時統計數據Worldometer網站，加國今天新增5萬5350起病例，新增76人病故，累計染疫人數為259萬5280人，不治總人數達3萬863人。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110111