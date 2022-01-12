鮑爾：若通膨居高不下 聯準會準備升息
2022/1/12 03:11
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）鮑爾今天在參院連任提名確認聽證會表示，如果通貨膨脹率繼續居高不下，聯準會準備升息，升息和撤銷聯準會在COVID-19疫情期間用以支撐美國經濟的特別刺激措施，不會對勞動市場造成傷害。
鮑爾（Jerome Powell）說，隨著通膨升溫、就業復甦，「經濟不再需要或想要這麼寬鬆的政策」。
鮑爾指出，「勞動市場正以讓人難以置信的速度復甦」，去年12月的失業率降至3.9%，「相當接近半世紀來的低點」，目前的通膨率則「遠遠高於目標」。
儘管鮑爾強調決策官員尚未決定升息時間，聯準會正在縮減購債刺激規模，並於3月結束這項計畫，預料之後就會調高基準利率。
他表示，「是離開疫情大流行緊急場景的時候了」，不過「通往正常狀態的路仍非常漫長」。
鮑爾將飆至40年高點的通膨率，大體歸因於供應鏈緊繃所引發的供需失衡。
但是決策官員正在密切注意薪資成長情況，一旦高通膨可能變得根深蒂固，就會準備採取行動抑制通膨。
鮑爾表示，通膨壓力可能持續至今年年中。（譯者：陳政一）1110112
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀