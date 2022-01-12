鮑爾：若通膨居高不下 聯準會準備升息

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）鮑爾今天在參院連任提名確認聽證會表示，如果通貨膨脹率繼續居高不下，聯準會準備升息，升息和撤銷聯準會在COVID-19疫情期間用以支撐美國經濟的特別刺激措施，不會對勞動市場造成傷害。

鮑爾（Jerome Powell）說，隨著通膨升溫、就業復甦，「經濟不再需要或想要這麼寬鬆的政策」。

鮑爾指出，「勞動市場正以讓人難以置信的速度復甦」，去年12月的失業率降至3.9%，「相當接近半世紀來的低點」，目前的通膨率則「遠遠高於目標」。

儘管鮑爾強調決策官員尚未決定升息時間，聯準會正在縮減購債刺激規模，並於3月結束這項計畫，預料之後就會調高基準利率。

他表示，「是離開疫情大流行緊急場景的時候了」，不過「通往正常狀態的路仍非常漫長」。

鮑爾將飆至40年高點的通膨率，大體歸因於供應鏈緊繃所引發的供需失衡。

但是決策官員正在密切注意薪資成長情況，一旦高通膨可能變得根深蒂固，就會準備採取行動抑制通膨。

鮑爾表示，通膨壓力可能持續至今年年中。（譯者：陳政一）1110112