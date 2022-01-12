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土耳其前總理達夫托葛魯要求外交抵制北京冬奧

2022/1/12 09:34（1/12 10:40 更新）
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曾任土耳其總理的在野未來黨主席達夫托葛魯（圖）11日在安卡拉的記者會中呼籲政府外交抵制北京冬奧，杯葛中國政府不符合奧運精神的作為。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年1月12日
曾任土耳其總理的在野未來黨主席達夫托葛魯（圖）11日在安卡拉的記者會中呼籲政府外交抵制北京冬奧，杯葛中國政府不符合奧運精神的作為。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年1月12日
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（中央社記者何宏儒安卡拉12日專電）曾任土耳其總理的在野未來黨主席達夫托葛魯昨天要求政府外交抵制北京冬奧，呼籲總統艾爾段拿出2009年為巴勒斯坦人不惜槓上以色列總統裴瑞斯的精神，對中國說不。

未來黨（GP）11日在安卡拉的中央黨部召開記者會，呼籲土耳其政府外交抵制北京冬奧。達夫托葛魯（Ahmet Davutoglu）致詞時指出，參賽所有運動員都認同尊重不同膚色、種族、宗教、教派，以及傳達和平訊息的奧運精神。

「某國憲法明定尊重少數民族，境內卻有一群人無法保有固有文化和傳統、不能夠說自己的語言，被人關進集中營、遭到洗腦。」他說：「這個時候，我們就要說『給我一分鐘』。」

「一分鐘」典故源自2009年1月29日瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會召開之際，時任總理的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與以色列總統裴瑞斯（Shimon Peres）在論壇上因加薩走廊（Gaza）問題激烈爭執。

主持人準備結束討論之際，已明顯動怒的艾爾段態度堅決要求再給他「一分鐘」。

得到發言機會的艾爾段告訴身旁的裴瑞斯：「說到殺戮，你對這很在行…為殘酷的人喝采，我對此予以譴責。給殺人凶手掌聲，在人道上也難辭其咎。」艾爾段不讓主持人打斷他，憤而離席時更撂話說，「我再也不會來達沃斯了」。

達夫托葛魯昨天說：「我用艾爾段也聽得懂的語言說，該是說出『一分鐘』的時候了，但是艾爾段先生忘記自己很久以前曾經說過的話了。」

62歲的達夫托葛魯2009年5月至2014年8月擔任外交部長、2014年8月至2016年5月任總理和執政黨正義發展黨（AKP）主席，在土耳其政壇有其分量。

曾是艾爾段長期盟友的達夫托葛魯2019年間多次譴責正義發展黨背離創黨核心理念，同年9月退黨正式與艾爾段分道揚鑣，同年12月成立未來黨。

達夫托葛魯昨天在記者會中強調，抵制北京冬奧意指要去抵制中國政府不符合奧運精神的作為，「我呼籲在安卡拉遮住耳朵、沒有感情的那些人傾聽我們的聲音，即使就只聽這麼一次。請你們昂首闊步採取行動，保護我們維吾爾兄弟的權益。」

未來黨副主席厄茲達（Selcuk Ozdag）表示，土耳其政府「為了錢」跟中國政府達成協議，「無法作出抵制決定」。

他說：「我們呼籲政府，請讓我們聽到你們發出抵制的聲音、作出外交抵制的決定，我們要聽到土耳其政府決定只派出象徵性人數的代表團。」

北京冬奧會將於2月4日至20日登場。美國、澳洲、英國、加拿大等國陸續表態，因中國人權問題而將進行外交抵制；德國政府不派高層官員出席開幕式，日本則不派政府官員出席。（編輯：馮昭）1110112

曾任土耳其總理的在野未來黨主席達夫托葛魯（圖）11日在安卡拉的記者會中，呼籲土耳其政府外交抵制北京冬奧，杯葛中國政府不符合奧運精神的作為。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年1月12日
曾任土耳其總理的在野未來黨主席達夫托葛魯（圖）11日在安卡拉的記者會中，呼籲土耳其政府外交抵制北京冬奧，杯葛中國政府不符合奧運精神的作為。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年1月12日
土耳其在野未來黨11日在安卡拉的記者會中呼籲政府外交抵制北京冬奧，現場布置灑滿鮮血的奧林匹克五環標誌，象徵中國人權問題令人憂心。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年1月12日
土耳其在野未來黨11日在安卡拉的記者會中呼籲政府外交抵制北京冬奧，現場布置灑滿鮮血的奧林匹克五環標誌，象徵中國人權問題令人憂心。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年1月12日
土耳其在野未來黨副主席厄茲達（圖）11日在安卡拉的記者會中表示，土耳其政府「為了錢」跟中國政府達成協議，無法作出抵制北京冬奧的決定。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年1月12日
土耳其在野未來黨副主席厄茲達（圖）11日在安卡拉的記者會中表示，土耳其政府「為了錢」跟中國政府達成協議，無法作出抵制北京冬奧的決定。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年1月12日
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