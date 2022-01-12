多國面臨空前債務 世銀促中國全面參與減免行動

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）今天呼籲中國這個全球低收入國家的主要債權國，全面參與在債務減免上的各項努力。

法新社報導，馬爾帕斯在世銀華府總部的視訊會議中說：「隨著利率開始攀升，許多國家現都面臨破紀錄等級的外債和國內債務。」

他表示，約60%的低收入國家處於不良債權「高風險」狀態，許多新興市場「也在苦撐」。

「光是2022年，多國必須支付給官方雙邊債權人及私營部門債權人的債務費即達約350億美元，當中超過40%是支付給中國。」

「中國全面參與國際債務減免的各項努力，至關重要。」他補充說，私營部門和商業債權人也必須參與其中。

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馬爾帕斯呼籲加快落實債務重組「共同架構」，而這個架構早在2020年11月就已在20國集團（G20）成員國間，包括中國，達成共識。

這項債務重組共同架構對提出要求的各國，提供債務減免甚至債務取消。它承接了G20於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之初創建的「債務暫緩償還倡議」（Debt Service Suspension Initiative, DSSI），也就是暫緩貧困國家的債務償還期限至2020年底，不過後來又進一步延長至2021年。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110112