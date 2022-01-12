更多編輯台推薦新聞：
COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國稱台灣石斑檢出禁藥 漁業署屏東縣送驗皆合格
首頁 / 國際

多國面臨空前債務 世銀促中國全面參與減免行動

2022/1/12 10:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）今天呼籲中國這個全球低收入國家的主要債權國，全面參與在債務減免上的各項努力。

法新社報導，馬爾帕斯在世銀華府總部的視訊會議中說：「隨著利率開始攀升，許多國家現都面臨破紀錄等級的外債和國內債務。」

他表示，約60%的低收入國家處於不良債權「高風險」狀態，許多新興市場「也在苦撐」。

「光是2022年，多國必須支付給官方雙邊債權人及私營部門債權人的債務費即達約350億美元，當中超過40%是支付給中國。」

「中國全面參與國際債務減免的各項努力，至關重要。」他補充說，私營部門和商業債權人也必須參與其中。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

馬爾帕斯呼籲加快落實債務重組「共同架構」，而這個架構早在2020年11月就已在20國集團（G20）成員國間，包括中國，達成共識。

這項債務重組共同架構對提出要求的各國，提供債務減免甚至債務取消。它承接了G20於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之初創建的「債務暫緩償還倡議」（Debt Service Suspension Initiative, DSSI），也就是暫緩貧困國家的債務償還期限至2020年底，不過後來又進一步延長至2021年。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110112

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族