更多編輯台推薦新聞：
COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國稱台灣石斑檢出禁藥 漁業署屏東縣送驗皆合格
首頁 / 國際

阿根廷氣溫飆破攝氏40度又停電 民眾直呼受不了

2022/1/12 11:37（1/12 12:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布宜諾斯艾利斯11日綜合外電報導）阿根廷正面臨歷史性熱浪侵襲，氣溫飆破攝氏40度，讓這個南美國家暫時成為地球上最熱地區，加上電力供應吃緊，讓民眾大喊吃不消，不得不尋找陰涼處避暑。

路透社報導，阿根廷部分地區氣溫飆高達攝氏45度左右，人口稠密的首都布宜諾斯艾利斯和周遭地區電網故障，數以十萬計民眾面臨大停電。

Embed from Getty Images

42歲民眾卡賽保（Jose Casabal）說，「我回家時發現停電了，家裡熱得像火爐一樣」，於是帶著孩子出門尋找陰涼處避暑。他說：「我帶他們到奶奶家游泳。」

在反聖嬰現象（La Niña）下，阿根廷乾熱天氣型態已對作物帶來影響。由於時差關係，當澳洲部分地區氣溫於夜間下降時，阿根廷暫時成了全球最炎熱地區。

34歲的巴里沃斯（Gustavo Barrios）表示：「就算是一大早，天氣還是很熱，大約有攝氏31度。」

地方首長提醒民眾避開白天最炎熱時段、穿著清涼服裝和補充水分。

布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Rodriguez Larreta）說：「我們這幾天得多加小心。」

氣象學家貝倫瓜（Lucas Berengua）表示，這波熱浪超乎想像，恐創下阿根廷氣溫新高紀錄。

對某些人來說，這種現象加深他們對氣候變化和更極端天氣的疑問。阿根廷近幾年在主要三角洲附近頻見不尋常野火發生，巴拉那河（Parana River）水位也降至近80年來低點。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110112

延伸閱讀
美國東北出現極凍負40度低溫 學校宣布停課
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族