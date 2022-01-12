阿根廷氣溫飆破攝氏40度又停電 民眾直呼受不了

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（中央社布宜諾斯艾利斯11日綜合外電報導）阿根廷正面臨歷史性熱浪侵襲，氣溫飆破攝氏40度，讓這個南美國家暫時成為地球上最熱地區，加上電力供應吃緊，讓民眾大喊吃不消，不得不尋找陰涼處避暑。

路透社報導，阿根廷部分地區氣溫飆高達攝氏45度左右，人口稠密的首都布宜諾斯艾利斯和周遭地區電網故障，數以十萬計民眾面臨大停電。

42歲民眾卡賽保（Jose Casabal）說，「我回家時發現停電了，家裡熱得像火爐一樣」，於是帶著孩子出門尋找陰涼處避暑。他說：「我帶他們到奶奶家游泳。」

在反聖嬰現象（La Niña）下，阿根廷乾熱天氣型態已對作物帶來影響。由於時差關係，當澳洲部分地區氣溫於夜間下降時，阿根廷暫時成了全球最炎熱地區。

34歲的巴里沃斯（Gustavo Barrios）表示：「就算是一大早，天氣還是很熱，大約有攝氏31度。」

地方首長提醒民眾避開白天最炎熱時段、穿著清涼服裝和補充水分。

布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Rodriguez Larreta）說：「我們這幾天得多加小心。」

氣象學家貝倫瓜（Lucas Berengua）表示，這波熱浪超乎想像，恐創下阿根廷氣溫新高紀錄。

對某些人來說，這種現象加深他們對氣候變化和更極端天氣的疑問。阿根廷近幾年在主要三角洲附近頻見不尋常野火發生，巴拉那河（Parana River）水位也降至近80年來低點。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110112