美國東北出現極凍負40度低溫 學校宣布停課

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（中央社波士頓11日綜合外電報導）美國東北地區今天受風寒效應影響，部分地區可能出現攝氏零下40度極凍低溫，部分學校因此宣布停課。

美聯社報導，麻薩諸塞州（Massachusetts）最大的波士頓公立學校系統10日宣布，由於預測隔天將出現極度低溫，學校11日將停課。

美國國家氣象局（National Weather Service）預測，當地11日最高氣溫僅有攝氏負11度，受風寒效應加持，體感溫度更可能低至攝氏負22度。

美國國家氣象局警告，由於風寒效應，紐約市同樣冷得像是冰箱。麻州部分地區可能體驗攝氏負26度低溫。

新英格蘭（New England）其他地區可能出現更低溫。根據預報，緬因州（Maine）西部的部分地區，可能因風寒效應驟降至攝氏負40度。

伯靈頓（Burlington）、佛蒙特州（Vermont）、康科德（Concord）和新罕布什爾州（New Hampshire）等地即使不受風寒效應影響，氣溫也在零度以下。

氣象預報指出，普羅維登斯（Providence）和羅德島（Rhode Island）也料會受風寒效應影響，出現攝氏負17度低溫。

在這種極度低溫中，皮膚只要暴露在空氣中30分鐘，就會產生凍瘡。

受低溫影響，新罕布什爾州當局10日宣布，4個由州政府監管的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢站隔天將暫時關閉。

緬因州中央電力公司（Central Maine Power）則呼籲用戶，塞住窗戶縫隙並打開窗簾，讓太陽的熱度和光線照射進室內，避免電費帳單隨著氣溫下降而暴漲。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110111