路透：衛星影像顯示中國在不丹邊境加速構工

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（中央社新德里12日綜合外電報導）衛星影像顯示，中國在與不丹接壤的邊境加快修建房舍等設施，6處構工據點的建物超過200座，且不乏兩層樓的房舍。由於位置鄰近印度戰略要地，國防消息人士正密切關注。

據美國數據分析公司鷹眼360（HawkEye 360）提供給路透社的影像分析，同時配合另兩名專家對比，清楚顯現中國最近在不丹邊境沿線的建設。

鷹眼360負責這次作業的主任畢格斯（Chris Biggers）表示，根據衛星圖像公司Capella Space和Planet Labs 提供的素材，自2020年初以來，中國在不丹西部邊境沿線部分據點展開構工，一開始是修路和清理區域。

畢格斯表示，中國在2021年加速於兩國邊境構工，小型建築陸續出現，有些是兩層樓高，可能是為容納設備和用品，接著是打地基、然後修築建物。

他說：「2021年是加快建設的時期。」

另外兩名專家表示，這6處據點似乎都位在中國與不丹約110平方公里的邊界爭議地區，當地相當荒蕪。

不丹外交部拒絕對此評論，僅回應路透社「不公開談論邊界問題是該國政策」。

專家和一位印度國防消息人士表示，這一建設顯示中國決心透過將其野心具體化來解決邊界主張。

中國外交部則回應，相關建築完全是為改善當地人民的工作和生活條件，並稱「在自己領土上進行正常建設活動，是中國主權內部的事務」。

其中兩位專家表示，這些村莊能為北京提供戰略價值。新建築距離印度、不丹和中國邊界交界處的洞朗（Doklam）地區9至27公里，2017年中印軍隊在當地對峙兩個多月。

一位專家和印度國防部消息人士表示，這些邊境建設能使中國擴大掌控並監測這片廣大地區，並可能利用這些地點來建立國防安全相關設施。

印度外交部也沒有回應路透社詢問。

人口不到80萬的不丹，近40年來持續與北京協商，尋求解決彼此477公里邊界的爭端。對不丹而言，問題不僅在於領土完整，更在於會否對印度帶來潛在安全影響。印度是不丹的主要盟友和經濟夥伴。

不丹外交部表示，不丹與中國在2021年4月的最新一輪邊界談判中已同意加快解決其分歧，但拒絕討論相關細節。

控制偏遠的洞朗高原，可讓中國有更多機會進入毗鄰的「雞脖子」地區，這段狹長走廊是印度連結自家東北部之用，極具戰略意義。

印度一名國防消息人士稱，印度一直在密切關注中國在邊界沿線的建設。由於事涉敏感，消息人士拒絕透露姓名。

畢格斯說衛星影像顯示，印度和不丹都沒在當地對中國的建築活動有所回應。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究員魯瑟（Nathan Ruser）說，對兩國來說，在此處對抗中國將是一大挑戰。

他說：「針對這些中國建設所採取的任何行動，都必然使平民百姓限於危險之中。這使得印度和不丹在面對中國侵占爭議領土時，難以反制。」（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110113