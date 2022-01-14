英政府示警議員提防中共干預國會 中方斥為抹黑

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國國內反情報部門「軍情五處」（MI5）今天示警國會議員小心一名代表中國共產黨的女子進行政治干預；中國駐倫敦大使館則稱中國不干預他國內政，並反對抹黑華人的伎倆。

路透社報導，軍情五處向國會議員示警，稱中共一直聘僱以「克麗絲汀．李」（Christine Lee）之名遊走英國政治圈的律師李貞駒，對國會議員施加不當影響力。

軍情五處的示警附帶一張李貞駒的照片，指稱她在英國代表中共「涉入政治干預活動」。

英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）將軍情五處的示警轉給其他議員。他說，軍情五處發現李貞駒「代表香港和中國的外國人，向在職國會議員及有意參選者提供財務捐助」。

霍伊爾說，李貞駒曾涉入名為「在英華人」（Chinese in Britain）的英國國會跨黨派小組（All Party Parliamentary Group），這個組織現已解散。

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）告訴記者，李貞駒的行為目前還不到可以被起訴的刑事門檻，但政府藉著發布示警，提醒國會議員這名女子試圖不當影響他們。

巴特爾表示，一名效力於中共的人士把國會議員當作行動目標，此事「令人深感擔憂」。

一名政府官員說，李貞駒是一家法律事務所的創辦人，在倫敦和伯明罕（Birmingham）都有辦公室。記者致電伯明罕辦公室，一名女子說「我們現在不接電話」；倫敦辦公室則未回覆記者提問。

根據官方網站資料，這家法律事務所是中國駐英大使館的法律顧問。

中國駐倫敦大使館透過聲明表示，中國不干預其他國家的內政。聲明提到：「我們沒必要、也從未試圖在任何外國國會『購買影響力』。我們堅決反對針對在英華人社群的抹黑恐嚇伎倆。」

英國主要反對黨工黨（Labour Party）國會議員賈迪納（Barry Gardiner）說，他從李貞駒手中收到數以十萬計英鎊的捐款，且「數年來」與這名女子的往來一直與情報部門保持聯繫。

因強調新疆涉嫌侵犯人權而遭中國制裁的英國執政黨保守黨（Conservative Party）前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith），今天呼籲政府就此事採取緊急因應措施。

他質疑李貞駒何以未被遣返，並主張政府應針對獲准進入國會的人加強認證程序，現在的規定太寬鬆了。

李貞駒在法律事務所提供給英國公司註冊處（Companies House）的財務資料中被列為英國公民。

下議院保守黨議員艾伍德（Tobias Ellwood）在國會談到李貞駒的活動時說：「這就是我們現在可預期來自中國的那種灰色地帶干預。」

近年英國與中國的關係因香港和新疆等議題而惡化。軍情五處去年就曾呼籲英國人民以面對恐怖主義一樣的警覺心來因應俄羅斯、中國和伊朗的間諜活動威脅。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110114