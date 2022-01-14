無視疫情升溫 印度數十萬信徒齊聚恆河聖浴

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（中央社印度普拉耶格拉吉14日綜合外電報導）儘管印度過去一個月來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例增加30倍，預計仍有數十萬名印度教信徒今天會聚集在恆河岸上進行聖浴。

路透社報導，預料將有大量信徒在恆河沐浴，這條河流流經印度東部西孟加拉省（West Bengal），這是印度全國染疫人數第2多的省份，僅次於印度西部的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）。

印度人口最多的北方省（Uttar Pradesh）可能會有數十萬名信徒為了慶祝印度教傳統大節「風箏節」（Makarsankranti），湧入聖城普拉耶格拉吉（Prayagraj）的恆河岸上。

今天早上有許多沒戴口罩的信徒朝恆河走去，沿路有賣花和其他商品的小販。

去年印度北部舉行一場大型宗教集會，結果造成新增確診病例創紀錄。

印度衛生部今天通報，過去24小時新增26萬4202人染疫，累計3658萬起確診病例；再添315人病歿，累計48萬5350起死亡病例。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110114