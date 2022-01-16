2022年首批中美洲移民隊伍 宏都拉斯出發赴美

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（中央社宏都拉斯德古西加巴15日綜合外電報導）電視畫面顯示，數以百計宏都拉斯和尼加拉瓜民眾今天聚集在宏都拉斯北部都市汕埠（San Pedro Sula），開始向美國出發，這是中美洲今年第一支赴美的移民隊伍。

車隊在宏都拉斯左派總統當選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）於1月27日宣誓就職前出發。卡斯楚誓言重振經濟，並打擊引發大規模赴美移民潮的腐敗問題。

電視畫面顯示，這些移民大多是背著背包的年輕人和帶著孩子的婦女，他們從汕埠的一個公車站出發，前往尼國沿海城市柯林托（Corinto）邊境哨站，試著進入瓜地馬拉。

與丈夫和兩個年幼的女兒一起步行前進的宏都拉斯婦女卡塞雷斯（Vanessa Caceres）告訴Canal 5電視頻道說：「我們離開是因為這個國家沒有工作，宏都拉斯的教育和衛生狀況也很糟，所以我們必須去其他地方尋找更美好的未來。」

電視畫面顯示，移民隊伍約有1000人，其他打算跟著沿同一路線前進的人繼續抵達汕埠的公車站。

另一小群人清晨已離開汕埠，前往瓜地馬拉邊境。

宏都拉斯警方先前已設置路障，以阻止許多這一類的隊伍抵達邊境關卡。瓜地馬拉安全部隊曾與移民隊伍發生過衝突，因為有些隊伍沒有證件想強行過關。

宏都拉斯面臨嚴重經濟困境，有62%人口陷入貧困，而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和2020年連續兩場颶風拖累經濟更使情況惡化。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110116