法國防長赴星出席安全論壇 為香格里拉峰會揭序幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡18日專電）亞洲安全情勢備受國際關注之際，法國國防部長帕利預計下週出席一場在新加坡舉行的安全論壇並發表演講；這項論壇也將為預定6月登場的「香格里拉對話」拉開序幕。

在新加坡設有辦事處的英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）今天發布新聞稿，帕利（Florence Parly）24日將親自出席在新加坡舉行的安全論壇「香格里拉對話雪巴會議」（Shangri-La Dialogue Sherpa Meeting）並發表專題演講。

這場會議將於23日至25日於新加坡富麗敦飯店（The Fullerton Hotel）舉行，活動參與者也包括來自亞太地區的資深國防及安全官員。

IISS指出，作為討論亞太防衛外交政策的論壇，這場會議提供防衛政策制定者檢視當前區域安全挑戰的機會。帕利的演講將於IISS官方YouTube頻道及網站直播，但會議其他場次則不對外公開。

IISS亞洲區執行長克萊布崔（James Crabtree）表示，亞洲安全情勢受到前所未有的關注之際，預期這場活動將有來自約20個國家的代表團及國際組織出席，其中包括資深官員及高階軍官等。

另外，IISS表示，雪巴會議也將為6月10日至12日在新加坡登場的「香格里拉對話」拉開序幕。

由IISS主辦的年度「香格里拉對話」是亞洲主要安全峰會，國家元首、全球國防及安全機構的部長級官員與資深官員齊聚新加坡，討論區域內最迫切的安全挑戰。

IISS自2002年開始舉辦「香格里拉對話」以來，每年活動都有來自全球的高階軍方官員、外交官、專家及評論員、國防產業代表等人參加。但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020、2021年連續2年「香格里拉對話」都停辦。

台灣過去大多由學者代表參與「香格里拉對話」。（編輯：韋樞）1110118