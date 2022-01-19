不滿中國施壓 愛沙尼亞外長聲援立陶宛

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（中央社塔林/北京18日綜合外電報導）愛沙尼亞與中國的外交部長昨天在視訊會議上討論聯合國安理會、網路安全與人權議題。愛沙尼亞外長酈梅茨（Eva-Maria Liimets）也表示，愛沙尼亞與立陶宛站在一起。

愛沙尼亞國家廣播電視台（ERR）報導，愛沙尼亞外長酈梅茨與中國外長王毅強調兩國在聯合國安全理事會上的合作，尤其是在阿富汗與網路安全議題上。中國是聯合國安理會常任理事國，愛沙尼亞是非常任理事國，兩年任期在去年12月結束。

愛沙尼亞外交部發布的新聞稿指出，兩位部長認為兩國的合作關係在過去30年穩定成長。

酈梅茨表示，愛沙尼亞準備在農產品貿易上合作。

愛沙尼亞國家廣播電視台報導，歐洲聯盟（EU）-中國峰會將於今年3月舉行，鑑於中、愛關係是歐盟與中國關係的一部分，中、愛兩國外長希望峰會圓滿成功。

酈梅茨強調，愛沙尼亞比較希望在27+1（所有歐盟國家與中國合作的架構）之下與中國合作，而非16+1（中東歐國家與中國合作的架構）或雙邊合作的形式。

酈梅茨也提到人權議題，並說不會對此讓步。她說，中國、歐盟與國際組織需要就此議題展開對話。

酈梅茨也表示跟立陶宛站在一起。立陶宛去年允許台灣在維爾紐斯（Vilnius）設立台灣代表處後，與中國的關係急轉直下。愛沙尼亞先前稱中國對立陶宛的施壓「令人無法接受」。

中國外宣喉舌「環球時報」今天在一篇文章寫到這場會議，標題是「王毅與愛沙尼亞外長會談；互惠互利與外交自主可消除諸如立陶宛所做的不理智行為」，試圖挑撥離間。

愛沙尼亞與中國外長也希望互訪，但愛沙尼亞昨天宣布政治人物將抵制北京冬季奧運會，因此他們不會在即將登場的北京冬奧見面。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110119