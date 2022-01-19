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防俄侵門踏戶 馬克宏：歐洲需要新安全架構

2022/1/19 22:14
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（中央社史特拉斯堡19日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，面對俄羅斯軍隊在歐陸的行動，歐洲人必須打造自己的集體安全協定，並重整自己的軍備。

馬克宏在法國東部史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲議會（European Parliament）告訴議員們：「歐洲終須在我們自己的大陸上，建立自己的集體安全架構。」

他說歐陸需要戰略性的軍備重整來確保安全，也需要「坦率、費力地」與俄國談判。

目前歐洲的防禦力主要是靠美國領導的北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟加以確保。多數歐洲聯盟（EU）國家都是北約成員國。

馬克宏說，歐洲必須在「未來幾週內」、法國輪值歐盟理事會（European Council）6個月主席國期間，提出新的「安全架構」。他告訴議員：「我們歐洲人必須建立它（安全架構），與我們在北約的盟友分享，並在跟俄國協商時提出。」

馬克宏說，這項架構會把30年前與俄國同意的原則當成核心，包括拒絕動用武力或脅迫、給予各國「自願加入聯盟或機構的選擇權」、「不侵犯邊界」，以及「拒絕勢力範圍」。

他表示：「我們歐洲人必須為這些固有權利挺身而出。」

馬克宏提倡歐盟應在防禦上追求「戰略自主」。他還說，歐盟必須處在確保自己「能受尊重」的位置，包括不太過仰賴俄羅斯供應能源。

俄國決定在靠烏克蘭的邊界集結數以萬計的兵力，已使俄國與西方關係緊張，雙方上週進行一系列外交活動試圖緩和情勢，但歐盟未直接與莫斯科會談。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）警告，俄國可能在通知後隨即發動新攻勢。

馬克宏表示，法國與德國希望繼續依循所謂的「諾曼地模式」（Normandy Format），與烏克蘭和俄羅斯一起為烏國緊張局勢尋找政治解方。

馬克宏另外還提到，歐盟必須審視與西巴爾幹國家的關係，真誠提供他們入盟的可能性；歐盟也應向非洲國家提議結成新聯盟，雙方將在2月峰會上討論此事。（譯者：楊昭彥）1110119

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