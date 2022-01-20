黃金女郎Betty White百歲冥誕 大批粉絲善款湧入動保機構

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貝蒂懷特（前）去年底過世，卻持續發揮慈善影響力，粉絲號召1月17日她的百歲生日每人捐款5美元給收容所、動物園等動物保護機構。（路透社）

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（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）以影集「黃金女郎」聞名的女演員貝蒂懷特（Betty White）去年底過世，卻持續發揮慈善影響力，她1月17日百歲冥誕，全美動物保護機構湧入捐款。

熱心為動物權益發聲的貝蒂懷特去年12月31日過世，享耆壽99歲，粉絲在網路上發起「貝蒂懷特挑戰」（#BettyWhiteChallenge），號召1月17日她的百歲生日每人捐款5美元給收容所、動物園等動物保護機構。

洛杉磯動物園（Los Angeles Zoo）18日透過新聞稿表示，在貝蒂懷特百歲生日當天及隔天，動物園收到來自全美及世界各國共2000多筆捐款，總額超過9萬美元（約新台幣251萬元）。

動物園總裁賈可布森（Tom Jacobson）在新聞稿中表示：「我們對於來自『貝蒂懷特挑戰』的捐款數目大為驚奇。」

他說：「貝蒂看到有這麼多的人以她的名義出來做善事一定會很高興，我們知道許多動物及生態組織都受到這個挑戰的幫忙。我們知道貝蒂現在一定在微笑。」

洛杉磯動物園之前為貝蒂懷特設立追思網頁，感念她一生對野生動物的愛。貝蒂懷特生前擔任洛杉磯市動物大使，也固定捐款給動物園，曾受封為動物園的名譽管理員。

媒體報導，洛杉磯的流浪狗收容機構Wagmor Pets在17日當天收到1萬7000美元捐款（約新台幣47萬元），這筆錢足夠幫60隻流浪狗結紮。收容所主管當天一早被手機數百通的匯款入帳訊息吵醒。

華爾街日報（WSJ）報導，全美各地許多規模較小的動物保護機構、收容所、救援組織都因為這個社群活動而受惠，得到幾千美元到幾萬美元的捐款。

內布拉斯加州（Nebraska）的人道救援協會收到將近2萬美元的捐款，工作人員對地方電視台表示，來自「貝蒂懷特挑戰」的捐款令人振奮，能夠用來支持流浪動物收養計畫，包括接種疫苗、打晶片、醫療手術等費用。（編輯：郭中翰）1110120