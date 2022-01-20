原定赴新加坡出席安全論壇 法國防長取消亞洲行

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（中央社記者侯姿瑩新加坡20日專電）亞洲安全情勢備受國際關注之際，法國國防部長帕利原定下週親自出席一場在新加坡舉行的安全論壇並發表演講，但主辦單位今天表示，帕利因故取消亞洲行，演講也隨之取消。

在新加坡設有辦事處的英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）日前表示，帕利（Florence Parly）24日將親自出席在新加坡舉行的安全論壇「香格里拉對話雪巴會議」（Shangri-La Dialogue Sherpa Meeting）並發表專題演講。

不過，IISS今天指出，帕利因故取消亞洲行，因此她原定下週一在論壇發表的演講跟著取消。

雖然帕利演講取消，IISS表示，會議其他部分將照常舉行。

按規劃，會議將於23日至25日於新加坡富麗敦飯店（The Fullerton Hotel）舉行，活動參與者包括來自亞太地區的資深國防及安全官員。會議不對外公開。

IISS亞洲區執行長克萊布崔（James Crabtree）先前表示，亞洲安全情勢受到前所未有的關注之際，預期這場活動將有來自約20個國家的代表團及國際組織出席，其中包括資深官員及高階軍官等。

另外，IISS指出，雪巴會議也將為預計6月10日至12日在新加坡登場的「香格里拉對話」拉開序幕。

由IISS主辦的年度「香格里拉對話」是亞洲主要安全峰會，國家元首、全球國防及安全機構的部長級官員與資深官員齊聚新加坡，討論區域內最迫切的安全挑戰。（編輯：馮昭）1110120